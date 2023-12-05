В Эрмитаже спустя два месяца поймали кота, проникавшего в музейные залы

Представители музея сообщили, что кот Паша сдался самостоятельно, выйдя в пустой отсек гардероба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственного Эрмитажа при содействии службы спасения животных "Кошкиспас" в течение двух месяцев проводили операцию по поиску и спасению эрмитажного кота Паши, который прятался от людей в воздуховоде, а по ночам бродил по музейным помещениям. Историю поиска кота, которая успешно завершилась, Эрмитаж опубликовал на официальном сайте.

"Один из эрмитажных котов, Паша, случайно оказался на территории самого музея в районе верхних гардеробов. Испугавшись скопления людей (а их в гардеробе много!), он спрятался в воздуховоде, заскочив в его открытую дверцу. Котик покидал убежище только ночью, и это вызывало еще больше проблем", - говорится в сообщении на сайте музея.

Сотрудников Эрмитажа беспокоило, куда кот мог пойти и не застрянет ли он в музейных стенах: вентиляционная система разветвляется и уходит вниз более чем на 50 м. К тому же на передвижение кота в помещениях реагировала сигнализация.

"Так прошло около двух месяцев. Паша по-прежнему отказывался выходить днем, хотя ночью иногда спал в кресле администратора на входе. Его звали, выманивали на вкусности, ставили кошколовку - но Паша лишь неподвижно смотрел из темного отверстия, а иногда вовсе скрывался от своих спасителей в глубине туннеля", - сообщили представители Эрмитажа.

Для вызволения кота пригласили спасателей, но даже их усилия и ночные дежурства в музее не дали результата. Потом нарушитель неожиданно сдался. "Он вышел сам, направился в пустой отсек гардероба и лег в углу, окаменев от перенесенного стресса. Там-то после долгих уговоров его удалось наконец завести в сачок, посадить в коробку и в сопровождении службы безопасности торжественно перенести в кошачий дом в подвале", - сообщили представители Эрмитажа, заверив, что теперь кот чувствует себя хорошо и живет с собратьями.

Коты водятся в Эрмитаже с XVIII века, их функцией долгое время была охрана произведений искусства от грызунов. В последние годы эрмитажные коты стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвятили серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. На службе в музее состоят около 60 котов, их численность регулируется, чтобы животные не воевали за территорию. Эрмитажного кота могут отдать людям, которые докажут свои добрые намерения по отношению к животному.