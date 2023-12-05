Более 70% сдавших на Тайване тест пассажиров из Китая были инфицированы ОРВИ

У незначительно числа прибывших также зафиксировали заражение аденовирусом, риновирусом, парагриппом и коронавирусом, сообщил тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний

ГОНКОНГ, 5 декабря. /ТАСС/. Более чем 70% добровольно сдавших тесты при прибытии на Тайвань авиапассажиров из Китая оказались инфицированы респираторными заболеваниями. Об этом сообщил тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отметили эпидемиологи, тест добровольно сдали 88 человек, при этом у 68 из них подтвердилось по меньшей мере одно из заболеваний: 48 пассажиров были инфицированы гриппом, еще у 9 тест дал положительный результат на COVID-19. У незначительно числа было зафиксировано инфицирование аденовирусом (6 человек), риновирусом (2), парагриппом (1) и обычным коронавирусом (1). Еще один пассажир был одновременно болен гриппом и ковидом. В то же время специалисты отметили, что пока среди прибывающих не было выявлено ни одного случая микоплазменной пневмонии.

С прошлой недели Тайвань в качестве меры предосторожности ввел добровольное тестирование для прибывающих из материкового Китая, Гонконга и Макао авиапассажиров. Соответствующие тесты они могут сдать в международных аэропортах Тайбэя, Таоюаня, Тайчжуна и Гаосюна.

Ранее компетентные учреждения Китая сообщили о росте количества случаев ОРЗ по стране. Ожидается, что в ближайшее время их будет еще больше. В основном это вызвано вирусом гриппа, у некоторых больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус. Как утверждается, медики в КНР не выявили возбудителей заболевания, которые были бы прежде неизвестны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 ноября запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии. 27 ноября исполняющая обязанности директора ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что рост случаев ОРЗ в Китае не связан с новыми патогенами.