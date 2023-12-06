Эксперты разработали учебный план для начальных школ в местах проживания КМНС

Как сообщила врио директора филиала Федерального института родных языков народов РФ в Якутске Наталья Ситникова, помимо обязательной части, в него вошли курсы внеурочной деятельности

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Эксперты разработали примерный учебный план для образовательных организаций начального общего образования, расположенных в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила ТАСС врио директора филиала Федерального института родных языков народов РФ в Якутске Наталья Ситникова.

"Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. К примерному учебному плану предлагаются программы модулей к учебным предметам и курсов внеурочной деятельности. В частности, в рамках внеурочной деятельности предлагаются курсы "Культура народов Севера", "Основы безопасности жизнедеятельности в кочевье", "Традиционные занятия (умение жить на Севере)", "Юный оленевод", "Хозяйка чума", - рассказала Ситникова.

В рамках учебного модуля "ОБЖ - кочевье" дети обучаются способам выживания и соблюдения безопасности, выработанным коренными малочисленными народами в суровых условиях Севера, учатся правильно вести себя в непредвиденных ситуациях и опасностях, спасаться самим и помогать другим, чтобы успешно жить на Севере. "Ожидается, что к концу четвертого года обучения обучающиеся научатся различать следы зверей, чтобы защитить оленей от хищных зверей, сравнивать следы волка и собаки, следы медведя и человека, управлять оленьей упряжкой", - добавила Ситникова.

Курс "Традиционные занятия" направлен на приобретение младшим школьником опыта в умении жить в трудных северных условиях в процессе совместного действия с другими сверстниками, взрослыми. В частности, он должен научиться запрягать оленя, мастерить ловушки и снасти для рыбалки, делать петли, научиться взаимовыручке, взаимопониманию и толерантности в условиях кочевой жизни.

Программа "Юный оленевод" может корректироваться педагогом по ходу ее реализации с участием учащихся, педагогов, родителей, оленеводов с учетом особенностей разведения оленеводства по природным зонам: тундра, лесотундра, тайга, горная тайга.

К концу 4-го класса обучающиеся программы "Хозяйка чума" должны научиться участвовать в установке жилья, помогать шить простые зимние рукавицы, участвовать в выделке шкур, украшать бусами и бисером одежду и обувь, помогать шить головные уборы из меха и кожи.