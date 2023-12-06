На Урале из-за морозов отменили уроки в школах

В некоторых регионах прогнозируют до минус 40 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Морозы привели к массовой отмене занятий у учеников первой смены в муниципалитетах Уральского федерального округа. Так, из-за 40-градусных морозов дома остались школьники Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается на официальном сайте госорганов Югры.

"6 декабря занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в Белоярском, в Березово, Когалыме, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Пять-Яхе, Радужном, Сургуте отменяются. На момент объявления температура воздуха составляет от минус 35 до минус 41,5 градуса", - говорится в сообщении.

Для школьников с 1-го по 8-й классы отменены занятия первой смены в Советском, Ханты-Мансийске, Югорске, Лянторе, где столбик термометра опустился до минус 34 градусов, а также у 1-4-х классов в Урае, где температура понизилась до минус 28,8 градуса, скорость ветра составила 4 м/с.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа предупредила, что сейчас температура воздуха в городе составляет минус 43 градуса. "ЕДДС Ноябрьска информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1-го по 11-й класс на улице не рекомендуется и небезопасно", - сказано в сообщении, в связи с чем занятия пройдут дистанционно.

В Тюмени, занятия для учеников первой смены для 1-4-х классов в очном режиме также отменяются.

Как сообщал ТАСС ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах УрФО температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Тюменской области ожидаются морозы до 37-44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - до 30-40 градусов.