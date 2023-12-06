Таиланд с начала 2023 года посетили около 1,3 млн россиян

Чаще всего граждане РФ посещали Пхукет

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Около 1,3 млн россиян побывали в Таиланде с начала года, заняв пятое место среди всех национальных групп, посетивших королевство. Об этом сообщило министерство туризма и спорта.

Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется курортная провинция Пхукет, расположенная на одноименном острове. Только в международный аэропорт Пхукета с начала 2023 года прибыли более 700 тыс. россиян, где они являются самой многочисленной национальной группой среди иностранных туристов.

С начала года Таиланд посетили более 25 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4 млн. На втором месте находится Китай (3,1 млн), на третьем - Южная Корея (1,5 млн), на четвертом - Индия (1,47 млн).

С наступлением в Таиланде высокого туристического сезона, который начался в ноябре, в среднем в неделю из России в королевство прибывают около 50 тыс. россиян. Таким образом, по итогам этого года иммиграционные власти могут отчитаться о прибытии 1,5 млн граждан РФ. Достижение этого показателя будет означать, что турпоток из России в Таиланд вышел на допандейминый уровень. С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

Как заявил ранее в интервью ТАСС заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут, россияне проводят в Таиланде в среднем около 19 ночей и тратят за поездку 178 тыс. рублей.

В 2019 году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.