В Подмосковье зафиксировали первые морозы с температурой минус 20 градусов

В Клину наблюдаются вторые по силе декабрьские морозы за последнее десятилетие - минус 21,8 градуса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первые морозы с температурой ниже минус 20 градусов зафиксировали в Подмосковье. В Клину наблюдаются вторые по силе декабрьские морозы за последнее десятилетие - минус 21,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"Первые 20-градусные морозы ударили в Подмосковье. <...> В Подмосковье самым холодным местом стал Клин - минус 21,8 градусов. Это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последнее десятилетие. Холоднее было только в декабре 2021 года, почти минус 25 градусов", - говорится в сообщении.

Тишковец также отметил, что в Тверской области зафиксированы морозы до минус 22,9 градуса, а в Новгородской области - минус 23,5 градуса. В Европейской части России самые низкие температуры наблюдаются в Архангельской области (минус 35,5 градуса) и в Республике Коми (минус 39,4 градуса).

"Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров показали минус 12,4 градуса, на Балчуге - минус 8,6 градуса, в Строгино - минус 12,6 градуса, Тушино - минус 15,6 градуса, в Бутово - минус 18,4 градуса. В Новой Москве (Михайловское) минимум составил минус 19,2 градуса", - добавил синоптик.