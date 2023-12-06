В Коми отменили занятия в школах из-за морозов под 40 градусов

В Сыктывкаре, в частности, отменили занятия для учеников первых-четвертых классов

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Около половины муниципалитетов Республики Коми отменили занятия в школах из-за морозов от -20 до -40 градусов, сообщается на сайтах муниципалитетов и их страницах в социальных сетях.

"Температура наружного воздуха на 06:00 мск составила -26 градусов, ветер северный, 1-2 м/с. В соответствии с прогнозом и на основании постановления администрации Сыктывкара 6 декабря объявлен актированным днем для учащихся первых-четвертых классов", - сообщила администрация городского округа.

В Усинском городском округе отменены занятия для учащихся первых-девятых классов в селе Усть-Лыжа, где температура опустилась до -35 градусов, первых-восьмых классов поселка Парма (-35), первых-четвертых классов сел и деревень Мутный Материк (-31), Усть-Уса (-33), Денисовка (-34), Захарвань (-32), Колва (-40), Новикбож (-35).

В Печорском районе отменили занятия для всех школьников и студентов техникумов. Также не идут в школу ученики первых-четвертых классов Усть-Вымского, Корткеросского, Сысольского, Ижемского районов. В Вуктыле и Усть-Цилемском районе объявили отмену занятий для школьников первых-восьмых классов.

"Ультраполярное вторжение в действии: температура воздуха в европейской части страны становится все ниже. Минувшей ночью в Архангельской области столбики термометров опустились ниже -30 градусов, в Ненецком автономном округе было холоднее -35, а в Коми минимумы вплотную подобрались к 40-градусным отметкам! Самой холодной точкой европейской России сегодня стала деревня Усть-Щугор [в Вуктыльском округе Коми] - там минимальная температура воздуха достигла отметки -39,4. Последний раз в декабре такие морозы там наблюдались в 2020 году", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.