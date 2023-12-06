Минздрав Польши начал использовать новую вакцину от COVID-19

Речь идет о вакцине, изготовленной американской фирмой Novavax и предназначенной для защиты от нового подвида коронавируса XBB.1.5

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Прививки новой вакциной от COVID-19 стали делать в Польше. Об этом сообщили в национальном министерстве здравоохранения.

"Со среды каждый человек, которому исполнилось 12 лет, может привиться новым вариантом прививки от COVID-19", - цитирует агентство РАР представителя Минздрава Ивону Каню. По ее сведениям, в Польше уже находятся 210 тыс. доз новой вакцины, и до конца этой недели будет доставлены еще 200 тыс. доз.

Вакцина изготовлена американской фирмой Novavax и предназначена для защиты от нового подвида коронавируса XBB.1.5.

По данным Минздрава, с марта 2020 года, когда в стране был объявлен режим пандемии, COVID-19 заболели 6 577 873 жителей республики, 119 843 из них умерли.

Во вторник COVID-19 заразился и попал в больницу бывший президент Польши (1990-1995) Лех Валенса.