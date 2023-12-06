Почти 3 тыс. россиян воспользовались горячей линией по услугам такси

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты службы провели 1 206 консультаций о защите прав потребителей и 936 консультаций о соблюдении правил оказания транспортных услуг

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор проконсультировал почти 3 тыс. россиян в рамках горячей линии, посвященной вопросам услуг такси и каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор подвел итоги Всероссийской горячей линии по вопросам услуг такси и каршеринга, которая проводилась в период с 13 по 24 ноября. За консультацией обратились почти 3 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты службы провели 1 206 консультаций о защите прав потребителей при пользовании такси и 936 консультаций о соблюдении правил оказания транспортных услуг. Кроме того, по вопросам, касающимся деятельности агрегатов такси, было проведено 457 консультаций, а по вопросам защиты прав потребителей при пользовании каршерингом - 297 консультаций, добавили в ведомстве.

"Граждане чаще всего задавали вопросы, касающиеся платы за бесплатное ожидание, отказа в предоставлении услуги и взимания дополнительной платы, отсутствия терминалов оплаты и некачественного предоставления услуг", - отметили в ведомстве.

По сообщению пресс-службы, россияне также задавали вопросы о некорректном поведении и грубости со стороны водителей, отсутствии детского автокресла в такси и изменении стоимости услуг такси в зависимости от погодных условий.