Большинство опрошенных россиян никогда не обращались за помощью к психологу

Согласно данным социологического агентства "Вебер", 48% респондентов считают, что обращение к специалистам в области психологии приносит пользу и помогает решить проблемы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян говорят о том, что никогда не обращались за помощью к психологу. Однако каждый второй уверен, что это приносит пользу и помогает решить проблемы, свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы".

"80% россиян никогда не обращались за помощью к психологу. При этом 48% респондентов считают, что обращение к специалистам в области психологии приносит пользу и помогает решить проблемы", - говорится в результатах исследования.

Сейчас россияне доверяют психологам больше, чем раньше, убеждены 28% опрошенных, 22% придерживаются противоположного мнения. Тем не менее, согласно данным опроса, 37% опрошенных в первую очередь обращаются за помощью и поддержкой по поводу своих внутренних проблем к членам семьи или родственникам, 29% - к друзьям, 26% - к любимому человеку или партнеру. К психологу или психотерапевту в первую очередь обращаются лишь 9% опрошенных.

Только 18% респондентов когда-либо обращались за помощью к специалистам в области психологии. Из них большая часть (59%) заметили прогресс, 37% отмечают, что проблему решить не удалось.

Говоря о будущем, 46% россиян допускают для себя возможность обратиться за помощью к профессиональному психологу. При этом треть опрошенных (32%) предпочитают личные встречи со специалистом, 30% считают, что формат встреч не имеет значения, а каждый десятый предпочел бы онлайн-консультации. О том, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования (ОМС), в ходе опроса впервые узнали 85% респондентов. При этом 47% не воспользовались бы помощью психолога даже по ОМС.

Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог Регионы" 20 ноября 2023 года в сети методом River Sampling среди 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.