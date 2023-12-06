Поврежденную скульптуру принцессы Турандот в Москве вернули на место после реставрации

Скульптуру демонтировали и переместили в мастерскую, где восстановили первоначальный вид

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Реставраторы восстановили скульптурную композицию "Принцесса Турандот", которую в сентябре этого года дважды повреждали вандалы. Фонтан снова украшает пространство около театра имени Е. Б. Вахтангова на Арбате в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"Образ Турандот остается общепринятым символом театра имени Е. Б. Вахтангова, именно этот спектакль стал последней прижизненной постановкой Евгения Вахтангова. Принцесса же настолько прижилась на Арбате, что стала одним из его главных символов. Возле этого фонтана часто фотографируются туристы, назначают встречи молодые пары и проводят время горожане. Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Ночью 28 сентября вандал взобрался на конструкцию фонтана и раскачал ее, в результате объект оказался поврежден. На следующий день полицейские задержали нарушителя, который признался, что сделал это в состоянии опьянения. Причем ранее, 9 сентября, фонтан уже повреждали - на него забрался мужчина и сломал верхнюю часть скульптуры. Как уточняется на сайте мэра, в первый раз на скульптурной композиции был поврежден шатер над троном, а во второй - стойка шатра.

Основной задачей реставраторов было укрепить элементы композиции, включающей позолоченную фигуру принцессы на троне под пышным балдахином, а также постамент, выполненный в виде стилизованной беседки-ротонды. Скульптуру демонтировали и переместили в мастерскую, где восстановили первоначальный вид, затем ее вернули на прежнее место. Композицию с фонтаном установили на Арбате в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля "Принцесса Турандот", премьера которого состоялась в 1922 году.