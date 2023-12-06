Как сообщили в Минцифры, "в них собственники жилья могут обсудить, нужен ли им консьерж, почему не работает лифт, ставить ли елку в подъезде и другие вопросы о жизни дома"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Соседские чаты заработали по всей стране в приложении "Госуслуги.Дом". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Соседские чаты в приложении "Госуслуги.Дом" заработали по всей стране. В них собственники жилья могут обсудить, нужен ли им консьерж, почему не работает лифт, ставить ли елку в подъезде и другие вопросы о жизни дома", - говорится в сообщении. Чаты работают на платформе "VK мессенджера".

Сервис "Чат с соседями" в тестовом режиме запустили в августе 2023 года. Он разработан при поддержке Минстроя и Минцифры оператором ГИС ЖКХ и "Госуслуги.Дом" - АО "Оператор информационной системы".

Мобильное приложение "Госуслуги.Дом" помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте. В приложении можно передать показания счетчиков, оплатить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, узнать о сроках проведения капитального ремонта, принять участие в общедомовом собрании онлайн и связаться с управляющей компанией. Приложение "Госуслуги.Дом" можно скачать в Rustore, Google Play, App Store и Appgallery.

Приложение "Госуслуги.Дом" для жителей многоквартирных домов запущено в 2022 году. В сентябре 2023 оно заработало по всей стране. Его скачали почти 1,5 млн человек, 815 тыс. из них пользуются им ежемесячно.