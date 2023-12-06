Молодежь из стран СНГ может присоединиться к "Поезду памяти" в 2024 году

Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев предложил белорусской и российской молодежи написать письма сверстникам из стран бывших республик СССР, чтобы пригласить их к участию в военно-патриотическом проекте

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Молодежь из стран СНГ может в 2024 году присоединиться к участию в военно-патриотическом проекте "Поезд памяти". Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"В этом году мы еще ждем много больше <...> российских, белорусских ребят, представителей молодежи стран СНГ", - сказал он в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в формате видеомоста Москва - Минск.

Мезенцев напомнил, что в 2023 году к проекту присоединились молодые люди из Киргизии и Армении. По его словам, сотни ребят, которые поехали по местам боев Великой Отечественной войны, не задавались вопросом, зачем им участвовать в акции. Он подчеркнул, что "абсолютное большинство людей сегодня, с учетом тех огромных вызовов и угроз, которые стоят перед РФ и Белоруссией", а также дружественными странами, задумываются о том, как прожить жизнь, чтобы она была примером для "родных и близких, друзей и для страны".

Письменные приглашения

Госсекретарь СГ также предложил белорусской и российской молодежи написать письма сверстникам из стран бывших республик СССР, чтобы пригласить их к участию в военно-патриотическом проекте. По его словам, такую идею могли бы поддержать парламенты Белоруссии и России.

В середине июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что организаторы проекта "Поезд памяти" намерены пригласить к участию в акции в 2025 году молодых людей из всех 15 стран, которые образовались после распада Советского Союза, включая страны Балтии, Грузию и Украину.

Поезд памяти

"Поезд Памяти" - проект, инициаторами которого выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, - впервые был реализован в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии в партнерстве с РЖД.

С 22 июня по 4 июля 2022 года около 200 путешественников из всех регионов России и Белоруссии на специальном поезде посетили города, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. В 2023 году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России. Срок путешествия "Поезда Памяти" был продлен на два дня - до 6 июля, а участие в акции, помимо 90 школьников из России и 70 из Белоруссии, приняли по 20 старшеклассников из Армении и Киргизии. В городах на маршруте поезда проходили памятно-мемориальные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной и другими важными датами в истории Белоруссии и России.