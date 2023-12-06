В Москве в ноябре открыли более 20 остановок общественного транспорта

Также в городе запустили пять новых маршрутов наземного общественного транспорта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пять новых маршрутов наземного общественного транспорта запустили в Москве в ноябре. Также было открыто 20 остановок, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта в Москве. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что в ноябре в разных частях города открыли пять новых маршрутов и ввели более 20 новых остановок, где теперь тоже останавливается транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут 739в начал довозить жителей Дзержинского до торгового комплекса, экспресс-маршрут с179 теперь доставляет пассажиров от агрокластера "Фуд сити" до станций метро "Саларьево" и "Теплый Стан", автобусы коротких рейсов 928к перевозят пассажиров на участке от станции метро "Алтуфьево" до Лианозовского электромеханического завода, короткие рейсы 577к помогают жителям ЖК "Эко Бунино" и "Бунинские луга" быстрее добираться до метро и социальных объектов, а 560-й соединил МФТИ со станциями МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро.