В Нижнем Новгороде в начале 2024 года намерены запустить на маршруты новые электробусы

По словам главы региона Глеба Никитина, всего в рейсы выйдут 120 единиц техники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Все 120 новых электробусов для Нижнего Новгорода выйдут на маршруты к первому кварталу 2024 года, сообщил журналистам губернатор области Глеб Никитин. 6 декабря Никитин и вице-премьер России Дмитрий Григоренко посетили одно из троллейбусных депо, в котором осмотрели новые электробусы, которые производят в Нижегородской области.

"До конца года мы ожидаем закончить производство около 90 электробусов, в целом будет 120. В начале следующего года они должны все выйти на линию, в первом квартале [2024 года]", - сказал Никитин. Он напомнил, что в городе появится два вида новых электробусов, одни произведены Группой ГАЗ, вторые являются совместной российско-белорусской разработкой.

"В верхней части [города] сложно и невозможно встроить в историческую застройку пантографы, которые используются для дневной зарядки, поэтому нам нужна ночная зарядка и большая мощность для наших ландшафтов и перепада высот, для этой территории мы используем совместный продукт с белорусскими партнерами, который производится в Ворсме", - добавил Глеб Никитин.

Он также сообщил, что благодаря федеральному проекту по обновлению городского электротранспорта в Нижнем Новгороде заменят 150 км трамвайных путей и все трамваи. Всего в городе будет 170 новых единиц техники, 26 из них - двухсекционные трамваи.