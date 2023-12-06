Фадеев призвал аккуратно подходить к запретам в сфере абортов

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает, что запреты на них вряд ли решат вопрос увеличения рождаемости

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал к аккуратности в "тонком вопросе" абортов, считает, что запреты на них вряд ли решат вопрос увеличения рождаемости.

"Это очень тонкий вопрос и надо в этом очень аккуратно разбираться", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос о развернувшейся в обществе дискуссии по теме различных запретов в сфере абортов.

В частности, комментируя предложение о запрете на аборты в частных клиниках, Фадеев отметил, что насколько ему известно, в них делается всего около 15% абортов. "И что, это как-то изменит ситуацию? Вообще, кто доказал, что какие-то манипуляции с абортами вплоть до запрещения, увеличат рождаемость? Это откуда знают те люди, которые делают акценты именно на абортах? Любовь увеличивает рождаемость, а не запреты какие бы то ни было. Вот о чем надо говорить", - сказал Фадеев.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Кроме того, в Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. рублей за склонение женщин к абортам.