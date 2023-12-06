6 декабря, 11:15,
обновлено 6 декабря, 11:29
Палестино-израильский конфликт

Самолет МЧС доставил 27,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

По данным министерства, помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее жителям сектора Газа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 доставил для жителей сектора Газа более 27 тонн гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спецборт МЧС доставил 27,5 тонны гуманитарного груза. Он будет передан представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа", - отметили в министерстве.

Это уже 13-й спецрейс МЧС с гуманитарной помощью для Газы. Всего бортами российского спасательного ведомства в регион было доставлено свыше 315 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. 

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