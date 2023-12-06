Самолет МЧС доставил 27,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

По данным министерства, помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее жителям сектора Газа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 доставил для жителей сектора Газа более 27 тонн гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спецборт МЧС доставил 27,5 тонны гуманитарного груза. Он будет передан представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа", - отметили в министерстве.

Это уже 13-й спецрейс МЧС с гуманитарной помощью для Газы. Всего бортами российского спасательного ведомства в регион было доставлено свыше 315 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.