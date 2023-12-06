РВИО: солидаризация Кишинева с гитлеровской коалицией поднимает вопрос о репарациях

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков обратил внимание, что в молдавских школах нет предмета "История Молдовы", зато есть предмет "История румын и всеобщая история"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия могла бы потребовать выплаты репараций от властей нынешней Молдавии, которые отождествляют страну с государствами гитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на презентации в ТАСС исследования "Войны памяти. Битва за прошлое", проведенного ТАСС и компанией "Крибрум" при участии Института наследия и современного общества РГГУ.

Мягков, в частности, обратил внимание на то место в исследовании, в котором говорится о том, что в молдавских школах нет предмета "История Молдовы", зато есть предмет "История румын и всеобщая история". Научный директор РВИО также процитировал отрывок из современных молдавских учебников, в которых утверждается, что главной целью Румынии во Второй мировой войне было "освобождение Бессарабии и Северной Буковины", и в июле 1941 года "немецко-румынская армия вошла в Кишинэу" (Кишинев) и успешно провела эту операцию в два этапа.

"Стоит, может быть, задать вопрос современным румынским, прошу прощения, молдавским историкам. А ведь, собственно говоря, Румыния воевала против антигитлеровской коалиции, и СССР даже должен был брать с нее репарации, от которых мы отказались, так как Румыния была социалистической. Но поскольку Советскую Молдавию не включали в состав Румынии, а сегодня ее туда загоняют, то, может быть, потребовать от новоявленных румын в Кишиневе репараций? Ведь в своем учебнике по истории они четко ставят себя на сторону Гитлера и его сателлитов", - сказал Мягков на пресс-конференции.

В представленном исследовании отмечается, что предмет "История румын" присутствовал в школьной программе задолго до занятия нынешним президентом Майей Санду поста главы государства. Такое положение дел, говорится в нем, полностью соответствует политике, проводимой молдавским правительством, но абсолютно противоречит и историческим реалиям, и мнению самого общества. Так, по результатам переписи населения 2014 года (это на сегодняшний день последняя перепись, проведенная в Молдове), к румынам себя относит 6,87% населения, в то время как молдаванами себя считают 73,73%, говорится в исследовании.

"Согласно учебникам истории, Молдова является частью румынского народа, который в силу различных исторических обстоятельств в разные периоды времени объединялся и разделялся под воздействием внешних акторов. <…> Можно отметить, что хотя проводимая политика и привела к троекратному росту (к 2014 г.) самоидентификации с румынским народом, подавляющее большинство граждан Молдовы считает себя именно молдаванами, а не румынами. Таким образом, политика Молдовы, найдя свое отображение в образовании, привела к стиранию Молдовы из истории", - делают вывод авторы проекта.