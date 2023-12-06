В Москве электробусы вышли на "магистральный" маршрут м2

В среднем в рабочий день на этом маршруте совершают около 22 тыс. поездок

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Электробусы начали курсировать по второму маршруту сети "Магистраль". Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Теперь электробусы можно встретить на маршруте м2. Мы начали постепенно переводить маршрут на экологичный транспорт: кроме автобусов теперь там работают и инновационные электробусы российского производства", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, м2 - один из самых популярных и протяженных маршрутов, в среднем в рабочий день на нем совершают около 22 тыс. поездок. Он проходит от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Владыкино" через центр города.

В пресс-службе отметили, что всего в столице уже более 1,3 тыс. электробусов.