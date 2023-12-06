В Подмосковье по номеру 112 будут принимать звонки на иностранных языках с помощью ИИ

Сначала робот определит язык, потом будет переводить, а оператор будет работать уже с переводом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возможность принимать вызовы на иностранных языках с помощью искусственного интеллекта появится в системе единого номера вызова экстренных служб "112" в Подмосковье в следующем году. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов.

"В следующем году мы ставим перед собой задачу в рамках искусственного интеллекта внедрить именно прием вызова на иностранных языках, чтобы сначала определить язык. Потом робот будет переводить, а оператор будет работать уже с переводом", - сказал он.

Молчанов отметил, что такую задачу "Система-112" Подмосковья ставит первой в России.