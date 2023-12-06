Путин отметил самый высокий уровень проведения экологического форума в ОАЭ

Президент обратил внимание на то, что "российская делегация принимает участие в работе конференции на высоком уровне"

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за проводимую его страной работу в экологической сфере.

"В эти дни в Эмиратах проходит один из наиболее значимых международных экологических форумов (28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, COP28 - прим. ТАСС), подводятся первые итоги выполнения парижских соглашений", - сказал глава российского государства на переговорах с Аль Нахайяном.

"Как и ожидалось, это мероприятие проводится вами на самом высоком уровне и, безусловно, очень многие люди в мире, даже далекие от экологических движений, благодарны вам за эту работу", - обратился Путин к президенту ОАЭ.

Президент РФ обратил внимание на то, что "российская делегация принимает участие в работе конференции на высоком уровне". "Мы желаем вам успехов, я не сомневаюсь, что так оно и будет", - подчеркнул российский лидер.

В Дубае с 30 ноября по 12 декабря проходит 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.