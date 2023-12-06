Дума отменила правила пограничного режима для круизных судов РФ

Нормы вступят в силу через 180 дней после опубликования закона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий не применять правила пограничного режима к круизному судну под флагом РФ в случае его захода в порты Арктики и Дальнего Востока.

Документ был внесен в Госдуму правительством в октябре, поправками дополняется закон "О государственной границе РФ". Так, правила пограничного режима не будут применяться к судам под российским флагом, которые перевозят туристов, если они заходят в порты и пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, входящих в Арктическую зону РФ или Дальневосточный федеральный округ. Указывается, что правила пограничного режима в таком случае не распространяются на пассажиров и членов экипажа, если в пограничные органы было направлено уведомление о них и о маршруте судна. Порядок такого уведомления установит кабмин РФ.

Как отмечали ранее авторы документа, сейчас российские круизные суда обязаны соблюдать правила пограничного режима, что влечет необходимость оформления многочисленных разрешений и направления уведомлений. Так, указывали они, действующие требования закона о государственной границе "являются для российских круизных судов более жесткими по сравнению с требованиями, установленными для иностранных круизных судов".

Новые нормы вступят в силу через 180 дней после опубликования закона.