В Херсонской области начали строить быстровозводимые коттеджи для переселенцев

Всего в регионе планируют возвести 47 домов, которые семьи смогут приобрести по жилищному сертификату

ГЕНИЧЕСК, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство быстровозводимых коттеджей для обладателей государственных жилищных сертификатов и переселяющихся из других регионов России специалистов начали в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Один из больных вопросов для многих херсонских семей до сих пор - это жилье. И получившие жилищные сертификаты, и приехавшие сюда работать, и просто имеющие здоровое желание купить собственный дом на родной земле не могли этого сделать по банальной причине. Жилья в области толком не строилось все 30 лет. Учитывая традиции нашего региона, желание людей жить на своей земле, в области создана программа строительства индивидуальных домов с участками под сад и парковку. Инвестор сегодня приступил к обустройству первого коттеджного поселка в Новоалексеевке", - написал он.

По его словам, под ключ построят 47 современных быстровозводимых домов, которые семьи смогут приобрести по жилищному сертификату - без дополнительных средств или кредита. "Что называется, заходи и живи. Проекты адаптированы под стоимость сертификатов и площади жилья исходя из количества членов семьи. Будем строить такое удобное и современное жилье также для врачей и других нужных области специалистов в разных городах и районах. Потребность в этом очень большая", - добавил он.