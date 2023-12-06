В Гидрометцентре сообщили, что морозы в Москве ослабеют в начале следующей недели

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода нынешней зимой будет переменчивая

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода сохранится в Москве и в начале следующей недели, но отклонения от нормы станут меньше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца этой недели, в понедельник и вторник погода будет холодной. По предварительным расчетам, возможно аномалии будут просто чуть меньше - не 8-12 градусов, как сейчас, а минус 5 градусов. Но это все равно холодная погода", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в понедельник прогнозируется до минус 15-20 градусов ночью и минус 13-18 градусов днем, во вторник - до минус 11-16 градусов ночью и минус 9-14 градусов днем.

Вильфанд напомнил, что погода нынешней зимой будет переменчивая - периоды сильных холодов будут сменяться оттепелями и наоборот.