Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time

Всего на это звание номинировали девять кандидатов

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии американского журнала Time.

"Это самое гордое и счастливое чувство, самое творчески реализованное и свободное из всех, что я когда-либо испытывала", - сказала изданию Свифт.

Всего на звание человека года было номинирована девять кандидатов. Среди них президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский, годом ранее - Илон Маск.

Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, впервые в истории в одиночку перелетевшему через Атлантику. Более 70 раз человеком года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), Дэн Сяопин (1978, 1985), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), папы римские Иоанн Павел II (1994) и Франциск (2013), Ангела Меркель (2015).

Титул получали все американские президенты, начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Рузвельт стал единственным, кто удостаивался этого звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годы. Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР и России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Путин (2007).