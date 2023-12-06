В Астрахани выплаты за жилье получат все жильцы обрушившегося дома

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что уже 178 человек получили материальную помощь

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Собственники квартир частично рухнувшего 16 ноября дома на площади Вокзальной в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье в размере рыночной стоимости. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Считаю, что помощь необходима каждому, кто потерял жилье в доме. Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья. Помимо этого, уже 178 человек получили материальную помощь", - написал Бабушкин.

Ранее со ссылкой на власти сообщалось, что после проведенной экспертизы будет определена выкупная стоимость жилья, чтобы жильцы смогли либо получить новую квартиру, либо рассчитывать на компенсацию. С 30 ноября жильцы частичного обрушившегося дома в Астрахани также начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в пятиэтажке на Вокзальной площади 16 ноября, погибла женщина. Из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. Согласно заключению межведомственной комиссии, пострадавший дом подлежит сносу, принято решение о запрете его эксплуатации. По версии следствия, причиной разрушения дома стал ремонт в одной из квартир - рабочие повредили несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).