Матвиенко: СФ готов подключиться к подготовке проекта амнистии некоторых категорий женщин

Как напомнила председатель верхней палаты парламента, 4 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека глава государства предложил "подготовить и принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации готов вместе с Министерством юстиции и Госдумой оперативно подготовить необходимые изменения для объявления амнистии некоторых категорий женщин. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в рамках открытого диалога с министром юстиции Константином Чуйченко.

"Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться вместе с Государственной думой и Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения", - сказала спикер Совфеда.

Она напомнила, что 4 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека глава государства предложил "подготовить и принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы".