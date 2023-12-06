Проверять местных чиновников будут через риск-ориентированный подход

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Минюст совместно с заинтересованными госорганами формирует предложения по корректировке законодательства в этой сфере

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минюст России готовит законопроект о проверках органов местного самоуправления через риск-ориентированный подход, который в настоящее время применяется при проверках предпринимателей. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на встрече в Совете Федерации с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко в формате открытого диалога.

"В области организации местного самоуправления перед нами поставлена задача по оптимизации контроля и надзора. Сейчас Минюст совместно с заинтересованными госорганами формирует предложения по корректировке законодательства в указанной сфере", - сообщил Чуйченко.

"Предлагается закрепить применение риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципальных образований. Нужно делать упор на проведение профилактических мероприятий", - заметил министр.