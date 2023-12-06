Пассажиры аэропорта Шереметьево смогут отправить письмо Деду Морозу

Новогодние почтовые ящики Деда Мороза стали самыми большими в истории почтовой кампании Московской усадьбы Деда Мороза

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Почтовые ящики, с помощью которых можно будет отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза, появились в аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС в пресс-службе усадьбы.

"Впервые новогодние почтовые ящики Деда Мороза появились в Международном аэропорту Шереметьево. Они выполнены в индивидуальном дизайне и стали самыми большими в истории почтовой кампании Московской усадьбы Деда Мороза. Теперь пассажиры, а также гости и сотрудники аэропорта могут присоединиться к волшебной предновогодней акции. Яркие ящики расположены в общедоступных зонах вылета сразу двух терминалов Шереметьево - B и C", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что отправить письмо могут все желающие, корреспонденцию собирают и привозят в столичную резиденцию главного зимнего волшебника Снеговики-почтовики. Дед Мороз прочитает каждое послание и ответит, главное указать на конверте полный обратный адрес с индексом. Самые добрые и ярко оформленные письма примут участие в конкурсе, а их авторы получат приглашение в усадьбу Деда Мороза в Кузьминском лесу и лично встретятся с волшебником.

Почтовая кампания, стартовавшая в день рождения Деда Мороза, 18 ноября, стала уже шестой. Почтовые ящики можно найти в 41 столичном парке, торговых центрах, учреждениях культуры, на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" и на ВДНХ. За первые 10 дней в Московскую усадьбу Деда Мороза поступило более 15 тысяч писем, добавили в пресс-службе.