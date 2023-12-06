ТАСС и "Крибрум" подготовят отчет о насаждении нацизма на Украине

По словам члена СПЧ Игоря Ашманова, насаждение нацизма на Украине является государственной политикой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Исследовательская и технологическая компания "Крибрум" и ТАСС подготовят отчет о "перепрошивке" исторических фактов властями Украины с целью насаждения там нацизма. Об этом сообщил президент компании, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

Ашманов отметил на презентации исследования "Войны памяти. Битва за прошлое", проведенного ТАСС и компанией "Крибрум" при участии Института наследия и современного общества РГГУ, что проведенная работа не разовая. По его словам, "Крибрум" и ТАСС собираются "системно этим заниматься и рассмотреть многие аспекты, многие страны и многие явления".

"В частности, у нас есть отдельно готовящийся отчет по проникновению нацизма на Украину, потому что это была основная цель перепрошивки и создания [на Украине] национального исторического конструкта - в конце концов перевернуть это в сторону восхваления нацизма", - сказал Ашманов.

Он подчеркнул, что насаждение нацизма на Украине - государственная политика. По его словам, когда это отрицают, заявляя, что нацистов на Украине "полтора фрика", то это неправда, потому что "полтора фрика не могли переименовать 200 улиц по всей стране, не могли поставить сотни памятников". "Это государственная политика и нацисты там по сути управляют", - сказал Ашманов.