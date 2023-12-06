Комитет ГД рекомендовал отклонить законопроект о лишении гражданства по рождению

Авторы инициативы предлагали прекращать гражданство по рождению за совершение некоторых тяжких преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ

МОСКВА, 6 декабря /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате отклонить законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение некоторых тяжких преступлений. Об этом ТАСС заявил глава комитета Леонид Калашников.

"Комитет отклонил его", - сказал собеседник агентства.

В думской базе данных также опубликован отрицательный отзыв правительства РФ на законопроект. "Законодатель четко разделил порядок прекращения гражданства для лиц, получивших гражданство РФ по рождению, и для лиц, принятых в гражданство РФ или признанных гражданами РФ по иным основаниям. В связи с этим институт прекращения гражданства не по добровольному волеизъявлению, а вследствие виновных действий справедливо предусмотрен только в отношении второй категории лиц. <…> На основании изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - указано в документе.

Законопроект был внесен в палату парламента в июле сенаторами Сергеем Цековым, Екатериной Алтабаевой, Сергеем Колбиным и Ольгой Бас. Изменения предлагается внести в новую редакцию закона "О гражданстве РФ", которая вступила в силу 26 октября. Авторы инициативы предлагали прекращать гражданство по рождению за совершение некоторых тяжких преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Позже Алтабаева, Колбин и Бас отозвали свои подписи под законопроектом.

В новой редакции закона "О гражданстве РФ" расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, но эта норма не касается граждан России по рождению. Наряду с преступлениями террористической направленности, лишиться приобретенного гражданства можно будет за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества. Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны.

Кроме того, в перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и ряд других.