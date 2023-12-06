Число малоимущих россиян за девять месяцев сократилось на 1,2 млн человек

По данным Росстата, оно составило 16 млн

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество малоимущих россиян за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось на 1,2 млн человек - до 16 млн. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"В целом, за девять месяцев 2023 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 1,2 млн человек (с 17,2 млн человек до 16,0 млн человек) или на 0,7 п. п. (с 11,8% до 11,1%)", - говорится в сообщении. По данным статистической службы, за девять месяцев 2023 года в среднем среднедушевые номинальные денежные доходы населения выросли на 10,5% по сравнению с январем-сентябрем 2022 г. Реальные денежные доходы выросли на 4,4%, реальные располагаемые денежные доходы - на 4,8%.

В Росстате отметили, что также снизился уровень бедности и в III квартале 2023 года относительно того же периода 2022 года - на 0,3 п. п. (0,5 млн человек). В сравнении с II кварталом текущего года - снижение на 0,6 п. п. или на 0,9 млн человек. Граница бедности в III квартале составила 14 392 рубля.

"На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", - отметили в статистической службе. Так, денежные доходы населения в III квартале 2023 года составили 21,7 трлн рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2022 года на 10,3%.

В частности, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в III квартале 2023 года составила 70 639 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 14,3%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 8,7%. Средний размер назначенных пенсий за указанный период вырос на 6%, а размер назначенной пенсии в реальном выражении - на 0,8%.

По данным Росстата, объем социальных выплат населению в III квартале 2023 года составил 4,4 трлн рублей. Он увеличился год к году на 0,2 трлн рублей. "Благодаря адресным мерам социальной поддержки и росту оплаты труда доходы наименее обеспеченных групп населения выросли в III квартале 2023 года на 18,2% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - заключили в службе.