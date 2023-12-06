Google представил чат-бот на основе ИИ Gemini

Он может понимать и обрабатывать различные типы информации, включая текст, код, аудио, изображения и видео, рассказали в компании

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американская компания Google представила чат-бот Gemini - главного конкурента программы генеративного искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT.

"Gemini - это результат масштабных совместных усилий команд Google, в том числе наших коллег из Google Research <...>. Он может обобщать и легко понимать, обрабатывать и комбинировать различные типы информации, включая текст, код, аудио, изображения и видео", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Gemini будет доступен на английском языке в более чем 170 странах.

Google уже представила в феврале чат-бот на основе ИИ Bard на фоне роста популярности аналогичного бота ChatGPT от корпорации Microsoft. Программы способны поддерживать диалог с пользователем, имитируя человеческое общение.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. После этого другие технологические компании начали разработку схожих программ.