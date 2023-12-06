В Петербурге на Новый год и Рождество транспорт будет работать круглосуточно

Для жителей и гостей города будут доступны 29 маршрутов наземного транспорта и метрополитен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт в новогоднюю и рождественскую ночи будет работать круглосуточно в Петербурге, для жителей и гостей города будут доступны 29 маршрутов наземного транспорта и метрополитен. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Наиболее востребованные маршруты наземного городского общественного транспорта и метрополитен в ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 года, а также в ночь с 6 января на 7 января 2024 года будут работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

"В этом году новогодние гулянья возвращаются в полноценном формате. На Дворцовой площади состоится концерт, будет фейерверк. Многие предпочтут провести праздник в нарядно украшенном центре города. Люди должны иметь возможность добраться туда на общественном транспорте и без проблем вернуться домой. Транспорт должен работать всю ночь", - приводят в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

В пресс-службе также добавили, что в новогоднюю ночь на улицах города будут работать 29 маршрутов наземного транспорта: 21 автобусный, 5 троллейбусных, 3 трамвайных. Интервал движения составит 30 минут. В рождественскую ночь общественный транспорт будет работать по десяти маршрутам.

В новогоднюю и рождественскую ночи поезда метро будут курсировать с интервалом от пяти до девяти минут, однако некоторые вестибюли будут закрыты, в пресс-службе порекомендовали пользоваться дублирующими станциями с использованием межстанционных переходов.

"В 22:00 закроются вестибюли 1 станций "Проспект Ветеранов", "Московская", "Дунайская", а также вестибюли 2 станций "Проспект Славы", "Ленинский проспект", в 23:00 закроется вестибюль 2 станции "Невский проспект", на вход в 00:00/на выход в 01:02 закроется вестибюль 1 станции "Девяткино", на вход в 00:28/на выход в 00:45 закроется вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", на вход в 00:38/на выход в 01:05 закроется вестибюль 2 станции "Зенит", на вход в 00:15/на выход в 00:31 закроется станция "Площадь Александра Невского - 2", будут закрыты станции "Достоевская", "Технологический институт - 1", - говорится в сообщении.