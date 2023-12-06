Фигурантка дела об оскорблении 22-летнего ветерана СВО признала вину

Прокуратурой района также будет дана правовая оценка действиям иных участников скандальной переписки в группе ЖК "Видный"

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Фигурантка административного дела, возбужденного по факту оскорблений в социальных сетях участника СВО, кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского, признала вину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Псковской области.

"Прокурор Псковского района вынес постановление об административном правонарушении по резонансному случаю оскорбления в сети интернет. Факт совершения правонарушения, выразившегося в оскорблении бывшего военнослужащего, совершенного публично, подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе заключением лингвистической экспертизы. В связи с этим прокурором района в отношении местной жительницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичной неприличной (нецензурной) форме в сети интернет)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе проведенной проверки установлено, что в группе жилого комплекса "Видный" в мессенджере Telegram в адрес пострадавшего было направлено сообщение с использованием ненормативной лексики от пользователя "Алена Воздушные шары Псков".

"Сообщение изложено в грубой форме, унижает честь и достоинство гражданина, наносит вред самоуважению и репутации. Вынесенное прокурором постановление и материалы прокурорской проверки направлены в суд для рассмотрения по существу. Лицо, совершившее административное правонарушение, вину признает, в содеянном раскаивается. Прокуратурой района также будет дана правовая оценка действиям иных участников скандальной переписки в группе ЖК "Видный", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС на прошлой неделе, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию, заявил о том, что Ползохновский фактически "столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий". Глава региона отметил, что неуважительное отношение к участникам СВО, людям с ограничениями по здоровью "будет пресекаться самым жестким образом".