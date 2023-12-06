К акции "Спасибо учителю" за год присоединились более 2 млн человек

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил уверенность, что эта акция продолжится

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Участниками Всероссийской акции "Спасибо учителю" в 2023 году стали более 2 млн человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Год педагога и наставника посвящен вам, представителям важнейшей профессии на земле. Именно от учителей зависит будущее России, будущее мира. <…> В этом году у нас появились новые прекрасные традиции. Прежде всего, это Всероссийская акция "Спасибо учителю", к которой уже присоединились более 2 млн человек", - сказал Кравцов по ВКС на торжественной церемонии подведения итогов Года педагога и наставника, которая прошла в Пятигорске.

Министр выразил уверенность, что эта акция продолжится. "Я уверен, что она будет жить многие годы и не завершится, пока есть в России благодарные ученики", - добавил Кравцов.

В ходе церемонии лучших учителей СКФО наградили почетными грамотами.

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров отметил, что в бюджете края на 2024-2026 годы на отрасль "Образование" заложен 41 млрд рублей, что составляет четвертую часть бюджета региона. Средства будут направлены на строительство и ремонт школ и детских садов, оплату учителям, которые занимаются классным руководством, горячее питание и другие статьи. "Труд педагога - особый труд, который заслуживает добрых, хороших слов. Ведь вы не только даете знания ученикам, вы их готовите к большой жизни, учите мыслить и самое главное - любить нашу родину", - добавил Гончаров.

Об акции

Чтобы принять участие в акции "Спасибо учителю" нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештэгом #СпасибоУчителю. Поблагодарить любимого педагога можно на сайте спасибоучителю.рф. Там можно отправить открытку с благодарностями и пожеланиями.

Ежегодно с 2007 года президент РФ своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи. 2021-й был Годом науки и технологий, 2022-й - Годом культурного наследия народов России. 2023-й стал Годом педагога и наставника.