G7 привержена работе с партнерами по созданию устойчивых продовольственных систем

Лидеры Группы семи указали на необходимость "улучшения наличия, приемлемости по цене, доступности и содействия эффективному и ответственному использованию удобрений"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) подтвердили приверженность совместной работе с партнерами за пределами G7 по созданию устойчивых продовольственных систем и постепенной реализации права на достаточное питание для всех. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы приветствуем прогресс в скоординированных действиях G7 с широким кругом заинтересованных сторон по укреплению глобальной продовольственной безопасности и питания", - отмечается в тексте. "Мы признаем сохраняющуюся актуальность и подтверждаем нашу приверженность совместной работе с партнерами за пределами G7 по созданию устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем и постепенной реализации права на достаточное питание для всех, в частности, путем обеспечения открытой и справедливой торговли сельскохозяйственной продукцией, содействия устойчивым цепочкам поставок продовольствия и повышения производительности сельского хозяйства устойчивым образом", - подчеркивается в документе.

В то же время лидеры "семерки" указали на необходимость "улучшения наличия, приемлемости по цене, доступности и содействия эффективному и ответственному использованию удобрений, в том числе за счет их местного производства".