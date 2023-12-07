В концепции "Город-Университет" учтут пожелания жителей Новгорода по инфраструктуре

Для сбора предложений создадут специальную платформу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Новгородский госуниверситет создаст платформу, на которой соберет мнения жителей города о необходимой инфраструктуре и учтет их при работе над проектом "Город-Университет". Это покажет, что проект влияет на развитие всего города, а не только на вуз, сообщил представитель Высшей школы экономики Андрей Винокуров в рамках пленарного заседания Всероссийского урбанистического форума, который прошел в Великом Новгороде.

"Показатели говорят об очень позитивной оценке изменений в городе. Поэтому и новый проект "Город-Университет" будет восприниматься позитивно. <…> Необходимо сделать сбор о потребностях на платформе НовГУ, создать программу обеспечения города инфраструктурой и подать ее от НовГУ, чтобы показать, что проект позитивно повлияет на весь город, а не только на развитие университета", - сказал он.

По словам ректора НовГУ Юрия Боровикова, более 40 га территории в центре города превращаются в университетский микрорайон. "В этом году губернатор инициировал создание приоритетного регионального проект "Город-Университет". В 2024 году пройдет такое же исследование, и мы посмотрим, насколько эффективно мы сработали", - отметил Боровиков.

По приоритетному региональному проекту пройдет более 100 различных мероприятий для школьников, студентов, выпускников, преподавателей и других жителей региона в сферах образования, науки, цифровизации, инфраструктурных решений. В рамках концепции в Новгородской области по национальному проекту "Наука и университеты" уже строится современный университетский кампус. На заседании форума эксперты поделились успешными практиками благоустройства городской среды в других регионах России, новыми направлениями городского развития, предпринимательской моделью города, технологиями создания мастер-плана.

Проектирование будущего

В рамках стратегической сессии эксперты разрабатывали концепции видения развития региона по трем направлениям: социальная сфера, жилье и городская среда, условия развития.

"Это очень здорово, что у Великого Новгорода есть конкретное, понятное направление, в котором можно работать, причем, судя по представленным материалам, работа уже ведется, она всесторонняя, затрагиваются важные моменты - как масштабные проекты интегрируются с городом и федеральной повесткой. На мой взгляд, вы затронули этот вопрос со всех сторон", - сказала заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ, главный архитектор Чувашской Республики Алена Протасевич.

По словам представителя АСИ в Иркутской области, директора АНО "Иркутские кварталы" Сергея Маяренкова, чем более сложную задачу решает концепция города-университета, тем больше шанс привлечь и федеральное внимание к региону, и финансирование, и показать образ такого будущего, который интересен молодежи города.

"Такие концепции реально работают, в том числе и на то, чтобы люди из других регионов тоже поняли, что здесь интересно, и приезжали к вам учиться и работать", - отметил Маяренков.

Урбанфорум прошел на площадке Новгородского государственного университета - ИНТЦ "Интеллектуальная электроника-Валдай". Здесь собрались ведущие эксперты в области мастер-планирования и развития территорий, более 350 человек из Новгородской, Иркутской, Мурманской областей, Чувашской республики и других регионов.