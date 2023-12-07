На Чукотке из-за циклона задержали вылет четырех рейсов

Пассажиров в гостинице не разместили

ТАСС, 7 декабря. Вылеты четырех рейсов местной авиакомпании на Чукотке задержаны из-за непогоды в аэропортах назначения, следует из информации на онлайн-табло главного аэропорта полуострова.

"Задержаны вылеты двух рейсов в Беринговский, по одному в Залив Креста и Кепервеем", - следует из информации.

Плановое время вылета задержанных рейсов - 5 и 6 декабря. Пассажиры в гостиницах не размещались.

Большинство районов Чукотки находятся под влиянием циклона, там ожидаются ветер до 20 м/с и низовая метель. При этом в континентальной части округа столбик термометра опустится до минус 50 градусов.