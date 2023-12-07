На Сахалине из-за гололедицы закрыли дорогу до аэропорта

В ликвидации обледенения участвуют 50 человек и 66 единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Автодорога Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск на юге Сахалина закрывается из-за гололедицы, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"В связи с обледенением проезжей части будет закрыт участок автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. В работе задействовано 66 единиц дорожной техники, в том числе 41 единица снегоуборочной техники, 50 дорожных рабочих", - рассказали в ведомстве.

Сейчас на юге Сахалина нет ветра, временами идут дожди. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время - плюс 7 градусов.