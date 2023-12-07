В 2023 году 65% компаний повысили зарплаты сотрудникам

Также каждая вторая компания расширила штат высококвалифицированных работников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 65% работодателей в 2023 году повысили заработные платы сотрудникам, также каждая вторая компания расширила штат высококвалифицированных работников. При этом в половине организаций в этом году увеличились затраты, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

"Из плюсов уходящего года 65% компаний выделили то, что им удалось повысить зарплаты работникам. 47% респондентов рассказали о расширении штата высококвалифицированных сотрудников. Еще 47% в 2023 году увеличили количество клиентов и заказчиков. 40% участников исследования рассказали, что смогли сохранить премии для персонала, а 39% респондентов открыли новые направления деятельности", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, каждый третий (31%) работодатель в 2023 году увеличил прибыль компании, 28% представителей бизнеса смогли повысить узнаваемость своей компании, 16% вышли на новый рынок, еще 6% вошли в престижный рейтинг компаний.

Если говорить о сложностях 2023 года, то 48% респондентов указали, что затраты их компании увеличились. 19% участников исследования отметили снижение прибыли компании, 14% утратили некоторое количество заказчиков и клиентов, 7% уменьшили бонусы для сотрудников, 6% сократили направления бизнеса, 5% сократили штат работников, 2% отказались от офиса, и еще 2% сменили направление бизнеса.

Согласно итогам исследования, 13% опрошенных представителей бизнеса считают, что 2023 год стал самым удачным в истории их компании. На "четверку" этот год оценили почти половина респондентов (47%), уточнив, что они могли бы работать лучше. 37% компаний отметили, что год был таким же, как и все остальные, со своими плюсами и минусами. По 2% участников исследования указали, что 2023 год был самым плохим годом за историю их компании, а также, что было трудно, но предприятие справилось.

Планы на 2024 год

"Большинство представителей бизнеса (70%) в следующем году запланировали увеличить штат сотрудников. 45% опрошенных работодателей хотят расширить географию бизнеса. Треть респондентов (33%) планируют в 2024 году ввести новую систему премирования сотрудников, а 26% - открыть новые направления деятельности компании", - уточнили в результатах опроса.

Отмечается, что 24% компаний в 2024 году планируют увеличить бюджет на рекламу, 20% - открыть новые офисы, 8% - перевести сотрудников на гибридный формат работы. По 4% работодателей рассказали, что их компания хочет уменьшить бюджет на рекламу и продвижение, а также полностью перевести сотрудников на удаленный формат работы. 3% компаний в 2024 году сосредоточатся на одном направлении бизнеса, еще 2% вернут сотрудников на работу в офис.