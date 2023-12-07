В Москве ожидаются облачная погода и до 14 градусов мороза

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура воздуха до минус 14 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 12-14 градусов мороза, в ночь на пятницу - до минус 20 градусов.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит примерно 766 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 16 - минус 11 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 23 градуса.