В ХМАО на Урале почти все школьники остались дома из-за сильных морозов

Температура воздуха в округе составляет от минус 34 до минус 43 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Почти все школьники первой смены Ханты-Мансийского автономного округа Уральского федерального округа впервые этой зимой остались дома из-за сильных 40-градусных морозов, сообщается на официальном сайте госорганов Югры. Также на дистант ушли ряд классов в Тюменской области.

Как ранее сообщал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах УрФО температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Тюменской области ожидаются морозы до 37-44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - до 30-40 градусов.

"По данным на 7 декабря, отменяются очные занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в Белоярском, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Нягане, Покачах, Радужном, Ханты-Мансийске, Урае, Югорске, Советском, Лянторе, в ряде населенных пунктах Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского районов. На момент объявления температура воздуха составляет от минус 34 до минус 43 градусов", - говорится в сообщении.

Также с 1-го по 8-й классы отменены занятия первой смены в ряде поселений Березовского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского и Сургутского районов, где температура понизилась до минус 33-35 градусов.

В свою очередь ЕДДС города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа предупредила, что сейчас температура воздуха в городе составляет минус 41 градус, ветер 2 м/с. "ЕДДС Ноябрьска информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1-го по 11-й класс на улице не рекомендуется и небезопасно", - сказано в сообщении, в связи с чем занятия пройдут дистанционно.

В Тюмени, занятия для учеников первой смены для 1-9-х классов в очном режиме также отменяются.