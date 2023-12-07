Справочный портал "Энциклопедия Якутии" начал работу

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Открытие электронного портала "Энциклопедия Якутии", универсального справочного издания, состоялось в Якутске в ходе расширенного заседания Совета по науке, высшему образованию и научно-технологической политике при главе Якутии, передает корреспондент ТАСС.

"Одна из последних работ, которую провела Академия наук, - это работа над многотомным научным трудом - энциклопедии Якутии. Энциклопедия нацелена на сохранение и распространение культурного наследия Якутии, популяризацию знаний о регионе, развитие науки и образования. <…> [Она] станет визитной карточкой Якутии во всемирной сети интернет", - сказал на заседании вице-премьер Якутии Анатолий Семенов.

Проект является изданием национально-регионального типа, охватывает значительный объем знаний о прошлом и настоящем Якутии. Хронологические рамки - период с палеолита до настоящего времени. Энциклопедия состоит из 22 разделов, включает более 12 тыс. статей, подготовленных академиками и сотрудниками Академии наук республики и других ведущих научных учреждений. Среди рубрик - история, этнология, государство и право, экономика, география, геология.

Над проектом работали с 2021 года. Портал разрабатывается Академией наук Республики Саха (Якутия) совместно с Национальной библиотекой региона и российской ИТ-компанией "Дит-М". Основу содержания портала "Энциклопедия Якутии" составляет словник от А до Я. На портале в данный момент размещены статьи первого тома энциклопедии по буквам А, Б, В, в дальнейшем она будет пополняться. Портал доступен на официальном сайте Национальной библиотеки Якутии.

В этом году Академия наук Якутии отмечает 30-летие со дня образования.