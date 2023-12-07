Собянин сообщил об утверждении планировки двух прилегающих к МЦД-3 территорий

Как уточнил мэр столицы, работы пройдут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти столицы утвердили планировку двух прилегающих к МЦД-3 территорий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий. Работы пройдут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что в рамках проекта будут построены городские вокзалы МЦД-3 Моссельмаш, Лихоборы и Останкино, возведут западный вестибюль станции МЦК Лихоборы, рядом со станциями метро "Петровско-Разумовская" и Лихоборы МЦД-3 обустроят для наземного городского транспорта отстойно-разворотные площадки и конечные станции, а от Аргуновской улицы к станции МЦД-3 Останкино проложат трамвайную линию протяженностью порядка 3,5 км.

"Для удобства пешеходов сделаем четыре новых внеуличных перехода: через пути МЦД-3, МЦК, соединительной ветви между парком "Лихоборка" и Верхнелихоборской улицей, а также через Дмитровское шоссе. Будет реконструирован существующий пешеходный переход через Московский скоростной диаметр с продлением через пути МЦД-3", - добавил мэр.