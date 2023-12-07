Москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений в центрах госуслуг

Также жители города свыше 865 тыс. раз поставили в центрах "Мои документы" автомобили на учет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Автовладельцы Москвы получили 1,2 млн водительских удостоверений и свыше 865 тыс. раз поставили автомобили на учет в центрах "Мои документы". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Жители столицы получили 1,2 миллиона водительских удостоверений и свыше 865 тысяч раз поставили автомобили на учет в центрах "Мои документы". Оформить или заменить права российского или международного образца сегодня можно в любом офисе госуслуг без предварительной записи. Такая возможность появилась у москвичей в декабре 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга Госавтоинспекции стала очень популярной - за ее получением уже обратились свыше 970 тыс. заявителей. Срок предоставления составляет не более девяти календарных дней. "Во флагманах и центре госуслуг района Красносельский сотрудники Госавтоинспекции регистрируют транспортные средства. В Центральном административном округе столицы это можно сделать с 2018 года. За все время горожане обратились за услугой более 865 тысяч раз", - сообщается на сайте мэра Москвы.

Центры госуслуг "Мои документы" предоставляют более 280 услуг, 99 % из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации. Услугу предоставляют по предварительной записи. Чтобы подать заявление онлайн через портал госуслуг, нужно заполнить заявление и оплатить госпошлину. В центре "Мои документы" останется только взять талон на прием к сотрудникам Госавтоинспекции.