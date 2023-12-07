В Приамурье с 2024 года дети участников СВО смогут посещать детсады бесплатно

На эти цели в 2024 году направят более 35 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Семьи, в которых один из родителей является участником специальной военной операции, смогут получить 100% компенсацию за государственный детский сад. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Амурской области в двух чтениях, передает корреспондент ТАСС.

"С инициативой дополнить перечень, чьи родители могут воспользоваться компенсацией за детский сад, в Законодательное собрание вышел губернатор Амурской области Василий Орлов. С нового года данная мера поддержки будут распространяться на все семьи, в которых один из родителей является участником специальной военной операции, в том числе добровольцем", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Валентина Калита.

На эти цели на 2024 год в областном бюджете запланировали более 35 млн рублей. После вступления закона в силу для получения компенсации родителям необходимо будет обратиться к руководству воспитательного учреждения.

В пресс-службе Заксобрания уточнили, что ранее компенсацию за детский сад могли получить только мобилизованные. Теперь ее смогут получить все участники СВО, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, добровольцы и прочие граждане, которые работают в зоне СВО.

В целом для детей участников СВО в регионе действует 11 мер поддержки, в том числе их принимают в детские сады и школы без очереди.