Казахстан прорабатывает вопрос открытия школ на русском языке в приграничных регионах

Вице-министр просвещения республики Едил Оспан напомнил, что сейчас вместе с российской стороной обсуждается вопрос строительства трех школ с преподаванием на русском языке на юге Казахстана

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана прорабатывают вопрос открытия совместных казахстанско-российских школ в приграничных регионах России. Об этом сообщил журналистам вице-министр просвещения Казахстана Едил Оспан.

"Данный вопрос прорабатывается. Речь идет о паритетности", - сказал Оспан, отвечая на вопрос о возможном открытии казахстанско-российских школ в приграничных регионах России.

Он напомнил, что сейчас вместе с российской стороной обсуждается вопрос строительства трех школ с преподаванием на русском языке на юге Казахстана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия" сообщил, что ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций. Он отметил, что в то же время Казахстан заинтересован в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество соотечественников.

В новость внесена правка (09:17 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - в приграничных регионах