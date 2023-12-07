Работникам Распадской угольной компании повысили зарплату по требованию прокуратуры

Индексация оплаты труда составила почти 12%

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Индексацию заработной платы почти на 12% провели у более чем 5 тыс. работников Распадской угольной компании в Междуреченске после выявленных прокуратурой Кемеровской области нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Проверка показала, что с 1 января 2023 года не было произведено повышение действующих часовых тарифных ставок (месячных окладов) работников на 11,94%, как это предусмотрено законом, а также коллективным договором по трудовым и социальным гарантиям трудящихся", - говорится в сообщении.

После этого прокурор Междуреченска направил руководителю Распадской угольной компании представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого более чем 5 тыс. сотрудникам провели индексацию зарплаты.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. На территории Междуреченска расположены две шахты, обогатительная фабрика, разрез и три вспомогательные организации.