МВД РФ обучит сотрудников антинаркотического ведомства Таджикистана

При помощи России будут подготовлены высококвалифицированные кадры для оперативно-разыскных, следственных, экспертно-криминалистических подразделений и подразделений специального назначения АКН Таджикистана

ДУШАНБЕ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при президенте (АКН) Таджикистана пройдут обучение в образовательных учреждениях МВД России для повышения квалификации. Об этом говорится в соглашении между ведомствами двух стран, которое было утверждено правительством Таджикистана.

"Выполнение задач [соглашения] <...> будет осуществляться посредством: <...> обучения сотрудников АКН Таджикистана и граждан Республики Таджикистан, планируемых к принятию на службу в АКН Таджикистана, в образовательных организациях МВД России, а также проведения учебных курсов и иных обучающих мероприятий для указанных лиц", - говорится в соглашении, опубликованном в банке правовой информации республики.

Планируется, что при помощи РФ будут подготовлены высококвалифицированные кадры для оперативно-разыскных, следственных, экспертно-криминалистических подразделений и подразделений специального назначения АКН Таджикистана.

Также в документе отмечается, что целью сотрудничества является в том числе реализация программы по оказанию Россией содействия АКН Таджикистана. В программе указывается, что ее задачами является повышение эффективности работы АКН по изъятию запрещенных веществ из незаконного оборота, перекрытие путей незаконного транзита наркотиков через территорию Таджикистана и противодействие международной преступности. В качестве ожидаемых результатов программы указаны, в частности, "улучшение наркоситуации не только в Республике Таджикистан, но и в Центрально-Азиатском регионе в целом", а также "сокращение незаконных транзитных поставок наркотиков и их прекурсоров через территорию Республики Таджикистан, в том числе на территорию Российской Федерации".

В ноябре в АКН Таджикистана сообщали, что заключили соглашение о сотрудничестве с МВД России по противодействию незаконному обороту наркотиков на 2023-2025 годы. По данным посольства РФ в Душанбе, соглашение предусматривает оказание материальной помощи со стороны России на сумму более 250 млн рублей.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее указывал на рост контрабанды наркотиков с территории Афганистана и отмечал, что за последние два года на границе с этой страной изъяли более 10 тонн запрещенных веществ. В ходе визита в Москву 21-22 ноября Рахмон выразил благодарность спецслужбам РФ за работу с ведомствами Таджикистана и отметил тесное сотрудничество двух стран в борьбе с преступностью.